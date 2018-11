Doria vota em São Paulo e diz que estará com Geraldo Alckmin

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PSDB ao governo paulista votou na Escola Britânica de São Paulo, no Jardim Paulistano, mesmo local de votação de Paulo Skaf (MDB), às 9h15. Disse que vai acompanhar o voto de Geraldo Alckmin e que votou para presidente "com razão e emoção". "Foi um voto de solidariedade, apoio, razão e emoção."

O candidato também destacou a importância de São Paulo no pleito deste ano.

"São Paulo tem o maior colégio eleitoral do país. Tem um papel muito importante nessa eleição. Hoje é dia de democracia, de defesa dos princípios democráticos."