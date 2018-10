Dorival cita São Paulo e diz que tempo para trabalhar mudou o Flamengo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Júnior vibrou com a imponente vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 3 a 0, neste sábado (13), no Maracanã. Ele, no entanto, minimizou a responsabilidade e garantiu que o tempo de trabalho foi fundamental para a mudança do Rubro-negro no Campeonato Brasileiro. Algo que lamentou na recente passagem pelo São Paulo.

Dorival já utilizou duas semanas livres para treinar e terá mais quatro nas mesmas condições pela frente. O cenário que pode fazer a diferença em uma briga tão equilibrada pelo título. Para o técnico, tal fato se mostrou determinante em relação ao comando anterior de Maurício Barbieri.

"O tempo de trabalho tem sido fundamental. O de recuperação também. Já foram dois jogos com muita qualidade. Acho que a melhora da equipe está no nível dos jogadores. É claro que existe a participação do treinador, repetições, trabalho no dia a dia, mas o Flamengo é um time com muitas qualidades individuais", afirmou.

"Tive um tempo que ele [Maurício Barbieri] não teve. Isso é fundamental. Na minha equipe anterior [São Paulo], senti muita falta disso. Aproveitando esses momentos o máximo possível", completou.

Para Dorival Júnior, o fato de Fernando Uribe ter feito dois gols depois de um longo jejum referenda o cenário diferente, que só é possível com tempo para trabalhar.

"O Uribe é o principal exemplo disso. Já se sente mais confortável, a bola chega mais. Existe a insistência, mas os jogadores inteligentes prevalecem em um momento como esse. O foco é total nas atividades. Não existe brincadeira nos treinamentos", encerrou.