Dorival mantém sonho por título no Flamengo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A desvantagem é grande, o tempo é curto. Após a vitória sobre o Santos por 1 a 0, nesta quinta-feira (15), no Maracanã, o técnico Dorival Júnior manteve vivo o sonho de conquistar o título do Campeonato Brasileiro.

Ele, no entanto, admitiu as dificuldades e prometeu um Flamengo brigando pelo topo da tabela até quando for possível.

“Respeitamos a vantagem do Palmeiras, mas matematicamente ainda é possível. O Flamengo vai lutar pelo seu espaço, pelo melhor possível. Acreditando que alguma coisa possa acontecer. Não podemos perder o foco”, afirmou.

Os cariocas chegaram aos 63 pontos e estão a sete do líder Palmeiras (70). Restam quatro rodadas para o encerramento do Brasileiro. Para conquistar o título, o Flamengo precisa vencer os seus jogos e torcer para que o alviverde não some mais do que quatro pontos até o final, além de esperar por tropeços do também concorrente Internacional.

“A vantagem do Palmeiras é considerável e conquistada com merecimento. Mas ninguém sabe, tudo pode acontecer. Me lembro bem do Flamengo de 2009, quando saiu da 14ª colocação e chegou ao título. Precisamos fazer a nossa parte”, encerrou.