Dourado chega a outra janela de transferências como principal alvo do Inter

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrigo Dourado chegará a outra janela de transferências como principal alvo do Internacional. Capitão do time e titular há quatro temporadas, o volante de 24 anos fez um bom Campeonato Brasileiro até agora e vive a expectativa mais forte de deixar o clube gaúcho.

A cifra, porém, aumentou. Antes disposto a liberar Dourado por aproximadamente € 7 milhões (R$ 29,3 milhões), hoje o time colorado vê o atleta em um nível acima e pede, segundo apurou a reportagem, ao menos € 10 milhões (R$ 41,9 milhões) por qualquer negócio.

Com contrato até 2021, o jogador está no radar do técnico Tite para futuras convocações da seleção brasileira e se destacou em quesitos importantes no certame nacional, como desarmes, interceptações e rebatidas. Já fez 42 partidas com dois gols na temporada.

Dourado segue despertando interesse de clubes do exterior, mas ainda não teve o valor almejado pelo Inter atingido. Após investidas de clubes dos Estados Unidos, Qatar e Arábia Saudita, além das sondagens de equipes de Portugal, Rússia e Itália, desta vez o mercado alemão observa atentamente o jogador.

Conforme apurou a reportagem, clubes que atualmente disputam a Bundesliga buscaram informações e avaliam investidas por Dourado. Entre eles está o Hertha Berlim, que ocupa a sexta posição na classificação.

O volante recentemente mudou de empresário, deixando de ter carreira gerida pelo ex-zagueiro Jorge Baidek. Agora é o pai de Dourado quem controla os negócios do filho.

Com a próxima janela de transferências se aproximando, o Internacional revive a pressão por vendas. Sem uma saída que movimente valores mais altos desde a ida de William para o Wolfsburg, da Alemanha, o clube gaúcho conseguiu sustentar-se até o fim deste ano com as negociações de atletas que já estavam fora do clube, casos de Anselmo e Valdívia, além dos valores nos direitos de formação de Fred e Alisson.

O Inter, porém, entende que segue precisando de recursos por meio de uma venda maior e aguarda a oficialização de qualquer oferta por Dourado para avaliar a possibilidade de negócio.

Egresso da base do Inter, Dourado subiu para o principal em 2012, foi efetivado titular em 2015 e recentemente rompeu a barreira dos 200 jogos pelo clube. Além disso, foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016.