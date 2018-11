Dourado marca, César defende pênalti, e Flamengo bate o Santos no Maracanã

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo ainda respira na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (15), o time sofreu no Maracanã, mas venceu o Santos por 1 a 0 e manteve a remota chance de conquista. O gol foi marcado por Henrique Dourado, artilheiro da equipe na temporada, aos 27 minuto da etapa final.

O goleiro César ainda defendeu um pênalti cobrado por Gabigol nos últimos minutos para garantir o triunfo. O auxiliar atrás da baliza assinalou a penalidade após Léo Duarte tocar o atacante santista na área.

Os cariocas chegaram aos 63 pontos e estão a sete do líder Palmeiras (70). Restam quatro rodadas para o encerramento do Brasileiro. Para conquistar o título, o Flamengo precisa vencer os seus jogos e torcer por tropeços seguidos do Palmeiras, além do também concorrente Internacional.

Já o Santos teve um resultado ruim no objetivo de alcançar uma vaga na Taça Libertadores. O time paulista segue com 46 pontos e está na nona posição, três pontos atrás do G-6.

Os times voltam a campo no domingo (18), às 17h (de Brasília). O Flamengo visita o Sport, na Ilha do Retiro. O Santos enfrenta o América-MG, no Independência.

FLAMENGO

César; Rodinei, Réver, Léo Duarte e Pará; Cuéllar, Romulo (Jean Lucas), Diego, Everton Ribeiro e Vitinho (Berrío); Uribe (Henrique Dourado). Técnico: Dorival Júnior

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Alison (Eduardo Sasha), Gustavo Henrique e Dodô (Renato); Yuri, Diego Pituca e Arthur Gomes (Jean Mota); Rodrygo, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Cuca

Gol: Henrique Dourado, aos 27min do 2º tempo

Cartões amarelos: Rodinei, Pará e Diego (F); Yuri, Gabigol, Alison e Jean Mota (S)

Estádio: Maracanã, no Rio

Juiz: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Público pagante: 43.547

Público presente: 46.067

Renda: R$ 1.136.024,00