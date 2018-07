'Doutor Bumbum' e mãe são presos após morte de paciente no Rio

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar do Rio prendeu na tarde de quinta-feira (19) o médico Denis César Barros Furtado, conhecido como Doutor Bumbum, que estava foragido há quatro dias. Sua mãe, Maria de Fátima Furtado, 66, também está presa porque teria auxiliado na operação.

Ele é acusado pela morte de uma paciente, a bancária Lilian Calixto, 46, que morreu na madrugada de domingo (15) após ter sido submetida a um procedimento estético realizado no apartamento do médico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

O médico foi encontrado por policiais em um centro empresarial nesse mesmo bairro após a polícia ter recebido informações por meio do Disque-Denúncia.

A cirurgia que levou à morte de Lilian Calixto ocorreu no sábado (14). A paciente foi socorrida pelo próprio médico, pela mãe e pela namorada dele, que afirma que trabalhava apenas como secretária de Furtado. Os três aparecem nas imagens gravadas pelo circuito interno do hospital.

A defesa do médico afirmou que julgar Furtado como culpado pela fatalidade ocorrida com a paciente é precoce. Segundo a advogada Naiara Baldanza, o médico demorou para se entregar à polícia por problemas de saúde.

Segundo a delegada Adriana Belém, da 16ª Delegacia de Polícia do Rio, na Barra da Tijuca, Furtado tem uma ficha com sete anotações criminais, uma delas por homicídio, em 1997, quando tinha 24 anos. Entre os outros delitos estão porte ilegal de arma, crime contra a administração pública, resistência à prisão e violação de domicílio.

No ano passado, ele foi indiciado quatro vezes pela Polícia Civil do Distrito Federal por exercício ilegal da medicina e por crime contra o consumidor, e teve seu registro médico cassado pelo CRM-DF.