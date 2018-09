'Doutor retranca' fez história com um futebol defensivo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua estreia como técnico no futebol profissional, em 1971, Milton Buzetto aceitou um grande desafio: fazer o Juventus ganhar do Corinthians no Pacaembu.

Segundo relato de jogadores da época, antes da partida o técnico reuniu a equipe e disse: "Vamos jogar contra o Rivelino. Ele só é o Rivelino quando tem a bola nós pés. Então temos que ter a posse de bola e não deixar que o Rivelino jogue."

O conselho, que se tornou estratégia, deu ao Juventus a vitória por 1 a 0. Ao perceber que jogar com a defesa fechada dava certo, Buzetto fez do estilo a sua marca. Acumulou muitas vitórias, seu time ganhou notoriedade e ele cresceu como profissional.

Chegou a treinar o próprio Corinthians, e foi responsável por formar a base da equipe corintiana campeã em 1977. Também manteve bons resultados em jogos no exterior.

Com sucesso, também ganhou fama de especialista em retrancas, que apesar de incomodar no início, virou motivo de brincadeira e orgulho.

Exemplo disso é que em sua cada na cidade natal, Piracicaba, no interior de São Paulo, deixava à vista de todos um troféu que recebeu com o título "Milton, o Doutor Retranca".

Sua mulher, com quem foi casado por 60 anos, até nomeou de Chácara Retranca uma das propriedades da família.

Apaixonado por futebol, Milton Buzetto começou desde cedo no esporte. De Piracicaba, virou jogador do Palmeiras e, durante dez anos, foi titular do Juventus. Desistiu de jogar para ser técnico após uma suspensão, em decorrência de uma briga, que durou seis meses. "O futebol sempre foi a vida dele, era o que ele sabia e gostava de fazer", diz o filho, Milton.

O ex-atleta morreu no dia 17 de setembro, aos 81 anos, vítima de uma septicemia. Deixa a mulher, o filho e dois netos.