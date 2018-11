Doze filmaços de Leonardo DiCaprio para assistir no aniversário do ator

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Está chegando o aniversário daquele que já se infiltrou na máfia, roubou sonhos alheios, foi dono de uma fazenda de escravos, enganou toda a Wall Street, fugiu da polícia e resistiu até a um ataque de urso, mas acabou morrendo congelado no oceano, mesmo com espaço de sobra na porta. No próximo domingo, 11 de novembro, Leonardo DiCaprio, um dos maiores atores de sua geração, completa 44 anos.

Para comemorar, o Looke, serviço brasileiro de streaming de vídeo sob demanda, montou a lista “Especial Leo DiCaprio”, recheada de filmaços protagonizados por pelo ator. Os títulos enaltecem todos os grandes momentos da carreira fantástica de DiCaprio, que venceu um Oscar e foi indicado a outros cinco, além de mais sete indicações e três prêmios do Globo de Ouro.

A lista inclui clássicos mais antigos como “Diário de um Adolescente” e “Titanic”, que projetou seu nome mundialmente; filmes de grande sucesso como o vencedor do Oscar “Os Infiltrados”, uma de suas muitas colaborações com o diretor Martin Scorsese, e “Prenda-me Se For Capaz”, em que atua ao lado de Tom Hanks; e também obras mais recentes, como seu trabalho com Quentin Tarantino e Jamie Foxx em “Django Livre”.

Confira os 12 títulos selecionados:

Titanic – Um artista pobre e uma jovem rica se conhecem e se apaixonam na fatídica jornada do Titanic, em 1912.

Django Livre – Django é um escravo libertado que, com a ajuda de um caçador de recompensas alemão, busca sua esposa perdida.

Os Infiltrados – A polícia e a máfia travam uma verdadeira guerra em Boston.

A Origem – Utilizando do subconsciente, Dom Cobb e sua equipe entram em um novo universo do crime, o universo dos sonhos.

Ilha do Medo – O desaparecimento de um paciente em um hospital psiquiátrico faz com que o oficial Teddy viva um pesadelo.

Prenda-me Se For Capaz – Baseado em uma história real, mostra a vida do agente do FBI Carl Hanratty na caça do falsário Frank Abagnale Jr.

Diário de um Adolescente – Em Nova York, um jovem e promissor jogador de basquete se afunda no submundo das drogas.

O Aviador – A jornada de Howard Hughes, um industrial esperto, produtor de filmes glamoroso e empreendedor americano irrefreável.

Diamante de Sangue – Apesar de terem nascido no mesmo continente, a África, um mercenário e um pescador têm vidas completamente diferentes.

O Grande Gatsby – Adaptação da obra de F. Scott Fitzgerald, onde Nick Carraway é atraído para o mundo luxuoso de seu vizinho, Jay Gatsby.

J. Edgar – O longa explora a figura de um dos homens mais enigmáticos do século XX: John Edgar Hoover.

Rede de Mentiras – Dois agentes do serviço secreto americano precisam trabalhar juntos numa missão em um dos locais mais perigosos do planeta.