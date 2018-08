Doze mulheres já denunciaram o policial militar Peterson Cordeiro por estupro

Redação Bem Paraná

Chega a 12 o número de mulheres que procuraram a Delegacia da Mulher para denunciar casos de estupros cometidos pelo policial militar Peterson Mota Cordeiro, de 30 anos. Ele é acusado de matar Renata Larissa, que foi estuprada e encontrada morta próximo a BR-116, em São José dos Pinhais, na última quarta-feira (1).

Renata Larissa desapareceu no dia 27 de maio, após sair de casa dizendo que ia à farmácia, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. No último dia 20 de julho, o policial militar foi preso suspeito de estupro de outras mulheres. Depois da polícia encontrar fotos e vídeos nos equipamentos eletrônicos dele e cruzar as informações do desaparecimento da jovem, foi que se chegou a conclusão de que ele seria o responsável pelo sumiço de Larissa.

O corpo de Renata foi encontrado na última quarta-feira (01), às margens da BR-376, em São José dos Pinhais. O corpo estava em avançado estado de decomposição e foi identificado no Instituto Médico Legal.