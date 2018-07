Doze unidades de saúde de Curitiba ainda têm doses de vacina da gripe

SMCS

Em 12 postos de saúde de Curitiba ainda há doses da vacina contra a gripe disponíveis à população. Para a vacinação, basta apresentar um documento de identidade com foto. Em apenas duas unidades – Campina do Siqueira e Ouvidor Pardinho – a oferta é superior a 100 doses. Com a adesão dos curitibanos, os estoques acabaram ou estão reduzidos em mais da metade das unidades de saúde. A oferta será feita até que todas as doses sejam aplicadas.

Desde que a vacinação foi ampliada, em 25 de junho, foram aplicadas 105.628 doses para a população em geral. Entre os públicos prioritários (idosos, gestantes, puérperas, crianças com até 5 anos incompletos, pessoas com doenças crônicas, professores e trabalhadores da saúde), foram aplicadas outras 420.560 doses, atingindo 90,7% da cobertura desses grupos.

A ampliação da vacinação contra o vírus Influenza foi uma decisão da Secretaria Municipal da Saúde para ampliar a cobertura vacinal em Curitiba, após o término da Campanha Nacional da Vacinação (22/6), que imunizou grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Prevenção

A vacina é uma das formas de prevenção do vírus Influenza. Higienizar as mãos frequentemente com álcool gel ou lavar com água e sabão, evitar aglomerações e locais fechados são cuidados que ajudam contra a proliferação do vírus.

Essas atitudes são importantes, inclusive, porque o agente imunizante contra o Influenza leva em torno de dez dias para ter efeito. Nesse período, há uma janela para outras ocorrências, como um outro vírus, já incubado no indivíduo, se manifestar, causando sintomas de gripe.

Doença

A gripe (Influenza) ocorre durante todo o ano, mas é mais frequente no outono e no inverno, quando as temperaturas caem, principalmente no Sul e Sudeste do país. Trata-se de uma infecção viral que afeta o sistema respiratório, mais precisamente o nariz, garganta e brônquios.

O contágio ocorre de forma direta, por meio das secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar, ou de forma indireta, pelas mãos que, após contato com superfícies recém-contaminadas por secreções respiratórias, podem levar o agente infeccioso direto à boca, aos olhos e ao nariz.

Unidades de Saúde que ainda têm a vacina contra a gripe disponível:

Mais de 100 doses

Campina do Siqueira (R. Mario Tourinho, 1684, Campina do Siqueira)

Ouvidor Pardinho (Rua 24 de Maio s/n.º, Centro)

Até 100 doses

Alvorada (Rua Rua Ivone do Espírito Santo Garcia, 100 –Uberaba)

Uberaba (R. Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba)

Oswaldo Cruz (R. Pedro Gusso, 3749, CIC)

Bom Pastor (Rua José Casagrande, 220 V. Alegre)

Clarice Rua Eloy de Assis Fabris, 634. Novo Mundo

Menos de 50 doses

União das Vilas (R. Frederico Escorsin, 314 - São Braz)

São Braz (Rua Antônio Escorsin , 103, Santa Felicidade)

Moradias da Ordem (Rua Jovenilson Américo. de Oliveira, 240 –Tatuquara)

Palmeiras (Rua João Batista Burbelo, 12 – Tatuquara)

Vila Leão (Rua Primo Lourenço Tosin S/N. Novo Mundo