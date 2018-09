Redação Bem Paraná

Na quinta rodada da sabatina PUCPR/Bem Paraná, serão ouvidos hoje os candidatos ao governo do Estado do PT, ex-deputado federal Dr Rosinha; e do MDB, deputado federal João Arruda.

As perguntas podem ser enviadas via Whatsapp no número (41) 996859364.

Acompanhe em tempo real em transmissão online e pelo twitter aqui.