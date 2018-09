Dr. Rosinha irá até a PF para denunciar agressão no Centro de Curitiba

Redação Bem Paraná

Após ser vítima de uma tentativa de agressão na Rua XV, no Centro de Curitiba, no final da tarde de ontem, o Doutor Rosinha, candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores (PT), deve registrar a ocorrência junto à Polícia Federal (PF) e ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR). Segundo a assessoria do candidato, o advogado dele irá às 13h30 até a sede da PF para informar oficialmente o ocorrido.

A agressão contra o político aconteceu quando ele panfletava pelo Centro de Curitiba. Um desconhecido teria atirado uma bomba no petista, que apesar do susto não ficou ferido.

Antes, no começo da semana, Dr. Rosinha já havia denunciado dois casos de agressões contra candidatos do partido nas eleições de outubro deste ano. Os agredidos seriam Renato Almeida Freitas e Edna Dantas. Ambos concorrem para deputado estadual no Paraná e foram agredidos em Curitiba.