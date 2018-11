Drag queen de RuPauls Drag Race diz ter quebrado a mão após ataque nazista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Thomas White, 37, que esteve na segunda temporada do reality show de drag queens, RuPaul's Drag Race, postou uma foto em seu perfil do Instagram em que aparece com a mão enfaixada, resultado de um soco que deu em um homem que ameaçou cortar sua garganta.

"Quebrei a minha mão. Fui abordado por um homem em uma loja, que me disse que era nazista e que queria cortar a minha garganta de 'bicha'", escreveu na legenda da foto. "Depois de ele levar um soco eu o obriguei a terminar a luta. Esta bicha não será vítima".

Morgan Michaels, que interpreta a drag Morgan McMichaels, postou a foto na última sexta-feira (12). Algumas horas depois, ele postou um vídeo no mesmo perfil mostrando sua atadura na mão, coberta por brilhos.

"Quando você receber um limão, esprema essa merda e adicione vodka", escreveu na legenda. "Nada irá parar a minha magia."