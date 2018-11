Drama LGBTQ 'Tinta Bruta' é o grande vencedor do Festival do Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O drama gaúcho 'Tinta Bruta', sobre um garoto introvertido que se pinta e faz performances para anônimos na internet, foi o grande vencedor do Festival do Rio. O longa dos diretores Filipe Matzenbacher e Marcio Reolon, levou os prêmios de melhor filme de ficção, roteiro, ator (Shico Menegat) e ator coadjuvante (Bruno Fernandes), segundo os votos do júri.

A premiação no Rio coroa uma trajetória que tem sido bem-sucedida desde que a obra foi lançada, em fevereiro, no Festival de Berlim, de onde saiu com o prêmio Teddy, voltado a produções com temática LGBTQ.

Pedro, papel de Menegat, é um jovem que vive num apartamento no centro de Porto Alegre. A partida de sua irmã mais velha acirra sua solidão. Com poucas conexões com o mundo real, ele brilha (literalmente) na internet. Ali, apresentando-se como o GarotoNeon, ele faz apresentações em que tira a roupa e se pinta com tintas fluorescentes.

"Uma das coisas que queríamos muito falar era sobre o abandono. Porto Alegre, por ser cidade de médio porte, não oferece perspectiva para juventude", disse Reolon à reportagem, três dias antes do anúncio do prêmio. "Pensamos no Pedro como a síndrome desse abandono."

Matzenbacher completou: "Mas na internet ele consegue continuar se comunicando e pode exercer a própria sexualidade dele, que é algo cerceado".

Entre os documentários, o escolhido foi 'Torre das Donzelas', de Susanna Lira, que remonta a história da cela em que guerrilheiras foram mantidas durante a ditadura militar, entre elas a ex-presidente Dilma Rousseff. O filme também ganhou o prêmio de direção nessa categoria.

Veja a lista dos principais vencedores do Festival do Rio:

Longa de ficção: Tinta Bruta, de Filipe Matzenbacher e Marcio Relon

Longa documental: Torre das Donzelas, de Susanna Lira

Curta-metragem:O Órfão, de Carolina Markowicz

Direção de longa de ficção: João Salaviza e Renée Nader Messora, por Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos

Direção de documentário: Susanna Lira, por Torre das Donzelas

Atriz: Itala Nandi, por Domingo

Ator: Shico Menegat, por Tinta Bruta, e Valmir do Côco, por Azougue Nazaré

Atriz coadjuvante: Eliane Giardini, por Deslembro

Ator coadjuvante: Bruno Fernandes, por “inta Bruta

Fotografia: Renée Nader Messora, por Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos

Montagem: André Sampaio, por Azougue Nazaré

Roteiro: Filipe Matzembacher, Marcio Reolon por Tinta Bruta

Prêmio Especial do Júri: Azougue Nazaré, de Tiago Melo

Melhor longa de ficção segundo o voto popular: Deslembro, de Flavia Castro

Melhor longa documental segundo o voto popular: Torre das Donzelas, de Susanna Lira