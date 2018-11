Drogba confirma aposentadoria do futebol aos 40 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Didier Drogba, 40, confirmou sua aposentadoria como jogador de futebol na manhã desta quinta-feira (22). Em sua conta oficial no Instagram, o agora ex-atleta publicou uma imagem de quando era criança em um campo de futebol e disse que sente muito orgulhoso da carreira.

"1989, onde tudo começou. Quando penso nos últimos 20 anos da minha carreira profissional, olhar para essa foto não tem como não ficar orgulhoso por tudo o que conquistei, mas, acima de tudo, em como essa jornada me moldou como homem", escreveu o costa-marfinense.

"Se alguém lhe disser que seus sonhos são muito grandes, apenas diga obrigado e trabalhe mais e de forma mais inteligente para transformá-los em realidade. Sempre acredite. Eu quero agradecer a todos os jogadores, dirigentes, equipes e torcedores que eu conheci e fizeram desta jornada uma das melhores. Também um enorme obrigado e muito amor à minha família. Esperando ansiosamente pelo próximo capítulo", acrescentou.

O último jogo de Drogba foi a derrota de seu time, o Phoenix Rising, na final da USL (Liga Unida de Futebol, na sigla em inglês), espécie de segundo escalão do futebol nos Estados Unidos. A equipe do africano enfrentou o Louisville City, na decisão realizada no dia 8 de novembro, e perdeu por 1 a 0.

Nascido em Abidjan em 11 de março de 1978, Drogba foi o grande nome do Rising, que fez sua melhor campanha na história, mas ficou sem o título. Ainda no ano passado, o centroavante declarou que esta seria a última temporada da carreira.

"Didi" estreou como profissional há 20 anos com a camisa do Le Mans, clube da cidade francesa aonde chegou ainda criança. Depois, passou por Guingamp e Olympique de Marselha, ambos da França até se transferir para o Chelsea, da Inglaterra, clube do qual é um dos maiores ídolos em toda a história.

Pelos "Blues", conquistou quatro títulos do Campeonato Inglês e a inédita Liga dos Campeões, na temporada 2011-2012, além de quatro Copas da Inglaterra, três Copas da Liga e duas Supercopas da Inglaterra. Passou ainda por Shanghai Shenhua (CHI), Galatasaray (TUR) e Montreal Impact (CAN) até chegar ao Rising.

Pela seleção de Costa do Marfim, disputou três Copas do Mundo (2006, 2010 e 2014) e foi vice-campeão da Copa Africana de Nações duas vezes, em 2006 e 2012. Foram 105 jogos no total, mas, curiosamente, ele não participou da campanha continental vitoriosa dos "Elefantes" em 2015.