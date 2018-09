Duas cidades do Paraná estão entre as mais hospitaleiras do País. Veja quais

Redação Bem Paraná

Para chegar a lista das cidades mais hospitaleiras do Brasil, a plataforma Airbnb avaliou as classificações cinco estrelas creditadas por seus usuários aos anfitriões nos últimos 12 meses. A relação dos dez destinos mais hospitaleiros é bastante diversificada, incluindo quatro cidades dos três estados da região Sul, quatro de três estados do Sudeste e duas do Nordeste.



Confira a lista dos 10 destinos mais hospitaleiros do Brasil:



1 - Tubarão, SC

A Cidade Azul foi considerada o destino mais hospitaleiro no Brasil. Engana-se quem pensa que a cidade localizada no Sul catarinense deve seu nome ao peixe de dentes afiados e que causa medo em muita gente. Com mais de 100 mil habitantes, Tubarão é chamada assim devido ao Rio Tubarão, que corta a cidade, e que em tupi-guarani era chamado de Tubá-Nharô (“pai feroz”). A cidade destaca-se como um polo comercial da região, principalmente na área de cerâmica, e atrai visitantes graças às estâncias termais e ao passeio turístico ferroviário com locomotivas a vapor, a famosa Maria Fumaça.



De acordo com o superhost Edson, que recebe hóspedes na sua casa e está na plataforma desde 2015, Tubarão tem uma localização privilegiada por estar perto tanto do mar quanto da serra. Quanto às dicas, o anfitrião diz que “o povo de Tubarão gosta de receber pessoas e o nosso forte é a gastronomia com muitos bares e restaurantes aberto a noite toda e com opções para agradar todos os gostos”. Segundo ele quem vem para a cidade não pode deixar de visitar o museu ferroviário da cidade e o Farol de Santa Marta que fica no litoral bem próximo. Já a Ana Paula que se hospedou na casa do Edson confirma a hospitalidade: “excelentes anfitriões, comunicativos, atenciosos, ambiente limpo e confortável. Como primeira viagem pelo Airbnb nós adoramos, com certeza indicamos a outros viajantes”.



2 - Farroupilha, RS

A mistura da cultura italiana com a brasileira não poderia ter dado mais certo. Em segundo lugar, está Farroupilha, cidade berço da colonização italiana no Estado do Rio Grande do Sul, conhecida pela Romaria de Caravaggio e como capital da malha. Hoje Farroupilha se destaca no turismo principalmente pelo Santuário de Caravaggio e pelo Salto Ventoso - cachoeira com 55 m de queda caindo sobre uma gruta em forma de ferradura, de 200 metros de comprimento por 25 metros de altura também um dos locais mais procurados pelos praticantes da escalada em rocha.



3 - Pinhais, PR

Em terceiro lugar na lista das mais hospitaleiras do Brasil, fica a paranaense Pinhais. Localizada na Região Metropolitana de Curitiba, é o menor dos 399 municípios paranaenses em área territorial, com 61,137 km², figura entre as 14 cidades mais populosas do estado, com uma população de 128.256



4 - Socorro, SP

A cidade está situada na exuberante Serra da Mantiqueira e o seu clima agradável tanto no verão quanto no inverno atrai muitos visitantes. A 130km da capital paulista, Socorro é um lugar ideal para ecoturismo, turismo rural, turismo de aventura e de compras e referência nacional em turismo adaptado para pessoas com deficiência.



5 - Guarapuava, PR

O quinto lugar é uma das cidades mais frias do Paraná. O município é o maior produtor brasileiro de cevada e possui uma das maiores fábrica de malte do mundo, responsável por vinte por cento da produção nacional. Com 200 anos de história, Guarapuava é um destino não só para aprender muito da história do nosso país como também para desfrutar das belezas naturais.



6 - Canindé de São Francisco, SE

Um destino mágico e deslumbrante localizado no alto sertão de Sergipe, Canindé de São Francisco ocupa a sexta posição. Aqui você poderá fazer passeio de barco em meio a imponentes cânions e visitar uma usina hidrelétrica com reservatório de águas esverdeadas, uma das mais populares atração da cidade. Já pensou em fazer trilhas em plano sertão? Em Canindé é possível.



7 - Amontada, CE

Queridinha dos fortalezenses, o sétimo destino mais hospitaleiro é um paraíso perdido. Destino com várias praias de vila de pescadores e muito parecidas com a Jericoacoara de 20 anos atrás. Para os apaixonados por praias Amontada é um destino perfeito. Não vão faltar opções.



8 - Cambuí, MG

Localizada na região serrana de Minas Gerais, Cambuí é um destino ideal para os amantes de ecoturismo e turismo de aventura. Uma das atividades mais presentes na cidade é o vôo de parapente e claro, estando em Minas Gerais não se pode esquecer das comidinhas tradicionais do estado conhecido pela ótima gastronomia.



9 - Franca, SP

Conhecida como a "capital do calçado", devido a grande produção do produto, que rege a economia da cidade e garante bons preços aos viajantes e moradores, Franca também entrou para o ranking. A nona cidade mais hospitaleira conta com um clima agradável e um conjunto de lagos formado por represas, favorecendo a prática dos esportes aquáticos, passeios e pesca.



10 - Cachoeiras de Macacu, RJ

No coração da Mata Atlântica e há poucos quilômetros do Rio de Janeiro, está a décima cidade mais hospitaleira, a Cachoeiras de Macacu. Seu nome já nos dá uma dica sobre o que podemos encontrar lá, são dezenas de cachoeiras lindíssimas. O destino também atrai muitos viajantes que gostam de se aventurar em trekkings, rapel e vôos de parapente.



