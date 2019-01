Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

Um acidente envolvendo dois caminhões no km 87, da BR-116, sentido Sul, deixa o trânsito lento no Contorno Sul nesta manhã de terça-feira, 22. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR), houve uma colisão traseira entre os caminhões. Um deles estava carregado de produtos secos e o outro de cimento.

