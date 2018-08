Dublador de Han Solo e Buzz Lightyear é uma das atrações do Geek City

Redação Bem Paraná com assessoria

Ele já foi chamado diversas vezes de “o homem das mil vozes”, e isso não é à toa. Por trás das icônicas interpretações nacionais de Han Solo, Buzz Lightyear, Mickey, Mewtwo, Optimus Prime, Freakazoid e Superman, entre inúmeros outros, está Guilherme Briggs, um dos maiores nomes da dublagem brasileira. E ele estará em Curitiba pela primeira vez para o Geek City.

O maior evento de cultura pop do Sul do país atende aos pedidos dos fãs, que vêm desde a edição do ano passado, e confirma a presença do ator e dublador para o sábado, dia 1º de setembro. Na data, Briggs realizará um painel sobre sua carreira e o reconhecimento da dublagem brasileira no cenário internacional. Logo depois, encontrará o público para sessões de autógrafos e fotos.

Nascido no Rio de Janeiro em 1970, Guilherme Briggs criava personagens e histórias desde a infância, ao lado do pai. Ele começou sua carreira na VTI Rio, antigo estúdio de dublagem carioca, com Worf, de Jornada nas Estrelas: A Nova Geração, sendo seu primeiro personagem fixo.

Na sequência, vieram uma série de clássicos. Além dos citados, o ator foi o responsável pelas vozes de Ross Geller (Friends), Eek! O Gato, Cosmo (Os Padrinhos Mágicos) e Samurai Jack. Além disso, Briggs é um dos intérpretes brasileiros de atores como Denzel Washington, Dwayne Johnson, Harrison Ford e Jim Carrey, além de ter dirigido a dublagem de filmes como Homem de Ferro, Avatar e Watchmen, entre outros.

Na internet, ele é a mente criativa por trás do Teatro de Bonecos, onde cria personagens e experimenta técnicas de dublagem, além de interpretar ainda mais personagens. Um dos mais famosos é o Boneco Azul Genérico, que está sempre arrumando problemas com a vizinhança, Tobias, o mascote de toda essa criação, além do Coronel Pernambooku, uma homenagem a Christopher Lee, e Peçanha, capitão do BOPE e protetor das ruas do Rio de Janeiro.

O Geek City, maior evento de tecnologia e entretenimento do Sul do país, está marcado para acontecer em 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. Ao longo de três dias, os fanáticos por cinema, séries, games e quadrinhos terão acesso em primeira mão a tudo o que acontece de melhor nesse mercado, conferindo painéis sobre os mais variados temas, torcendo em torneios de jogos competitivos, encontrando criadores de conteúdo e vendo personalidades bem de perto.

Para a edição 2018, uma das principais presenças será a de Carlos Villagrán, o Kiko, que fará sua despedida do personagem na capital paranaense. Também estarão na cidade os elencos do Porta dos Fundos e Choque de Cultura, dois fenômenos do humor na internet brasileira, e o dublador Guilherme Briggs, além de um painel sobre a adaptação cinematográfica da HQ nacional O Doutrinador.

SERVIÇO

GEEK CITY

Data: De 31 de agosto a 2 de setembro de 2018

Local: Expo Renault Barigui (Rua Batista Ganz, 430, Curitiba / PR)

Ingressos: R$ 55 para sexta (31/08); R$ 65 para sábado e domingo (01 e 02/09); R$ 150 pelo passaporte para os três dias, que dá direito a credencial colecionável

Site Oficial: www.geekcity.com.br

Redes social: Facebook /geekcityoficial | Instagram @geekcityoficial | Twitter @geekcityoficial

Realização: Seven Entretenimento