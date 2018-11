Duda Castro, ex-namorada de Biel, deixa prisão nos EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duda Castro, 26, influenciadora digital e ex-namorada do cantor Biel, foi liberada da prisão na tarde desta quinta-feira (4) em Los Angeles. Ela havia sido detida na última terça (2), acusada de agredir à modelo Natalie Kailey, usando uma garrafa de vidro para atingir o rosto da vítima.

A notícia foi confirmada pela mãe de Duda em nota enviada à imprensa. "A Duda já saiu pessoal, estamos exaustos. Vamos para casa agora cuidar dela. A todos vocês minha Gratidão eterna", disse Lysandra Soares.

A modelo agredida, Kailey, chegou a relatar o ocorrido em suas redes sociais. Ela disse que sua amiga e Duda discutiam em uma boate quando a ex de Biel acertou a garrafa em seu rosto.

"Eu sentia como se tivesse água jorrando pela minha cara, mas era tudo sangue. Isso resultou em um monte de pontos na minha cara e uma fratura na minha órbita ocular", disse a modelo, que recebeu apoio de Biel.

PROBLEMAS COM O EX

Duda e Biel, 22, se envolveram em brigas enquanto moravam nos Estados Unidos. O cantor estava afastado do Brasil desde 2016, quando se envolveu em polêmica por assediar uma jornalista. Lá, ele respondeu a um processo judicial, acusado de agredir física e psicologicamente Duda Castro.

Na ocasião, o cantor publicou alguns vídeos da discussão, mostrando que Duda o teria atingido com um copo de vidro. Ela também foi acusada judicialmente por agredir o cantor, que teria levado 13 pontos no rosto e conseguido uma ordem de restrição contra ela.

Segundo relatos dos dois, no dia 1º de abril houve troca de agressões e a polícia chegou a entrar no apartamento onde o casal morava, em Los Angeles. Giovanna, irmã do cantor, também se envolveu na briga, que terminou em sangue, hematomas e muitos objetos quebrados. Outras pessoas estavam presentes na casa no momento da briga, que foi em inglês.