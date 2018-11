Duda Nagle publica 1ª foto da filha logo após o nascimento: 'Nunca senti nada tão forte'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Duda Nagle, 35, postou em suas redes sociais, na noite desta quinta-feira (29), a primeira foto de Zoe, sua filha com a apresentadora Sabrina Sato, 37. "Quanta emoção... Nunca senti nada tão forte...", escreveu ele apenas algumas horas após o parto.

"Foram mais de 24 horas de luta, desde que a bolsa se rompeu. 41 semanas (a gravidez mais longa da história heheheh). Queríamos parto normal e tentamos de tudo, mas, aos 48 [minutos] do segundo tempo, fomos para a cesariana e deu tudo certo, quanta emoção", afirmou o ator no Instagram.

Ele ainda fez uma porção de elogios a Sabrina Sato: "minha heroína, mulher forte, guerreira que sorte que tive de te encontrar e formar uma família com você. Zoe chegou!!! Zoe Sato Rahal Marques Nagle, nossa princesa. Como é linda! Deu tudo certo! Estamos muito felizes. Imensamente felizes!!!"

Zoe nasceu por volta das 16h desta quinta, na capital paulista, com 3,360 kg, após a apresentadora ficar 24 horas em trabalho de parto. A ideia da apresentadora era ter um parto humanizado, mas não conseguiu a dilatação necessária.

Sabrina postou uma vídeo eu seu Instagram com vários momentos da gestão. "Zoe significa vida. O seu nome define quem ela é. Ela emana vida por todos os lugares onde passa. Espiritualmente ela traz a luz de Cristo de uma forma gentil e poderosa, assim como é sua própria presença", diz ela no vídeo.

A foto pode ser vista no perfil oficial do ator no Instagram, no seguinte endereço: https://www.instagram.com/p/BqyEnwLHvBr/.