Dudu é condenado a pagar R$ 25 mil a árbitro por empurrão no Paulista-15

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou Dudu a pagar R$ 25 mil pelo empurrão dado no árbitro Guilherme Ceretta após ser expulso na final do Paulistão de 2015, contra o Santos. A defesa do jogador, liderada pelo Palmeiras, já anunciou que vai recorrer.

Além do recurso no STJ, o atleta ainda poderia recorrer ao STF (Superior Tribunal Federal), a última instância.

Ceretta batalha pela punição de Dudu desde o episódio na Vila Belmiro. Em um primeiro momento, ele ganhou uma ação, mas acabou derrotado no recurso movido pelo jogador no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Foi a vez do árbitro, então, recorrer ao STF e conseguir a vitória parcial. Na época, Dudu foi punido com 180 dias de punição pelo Tribunal de Justiça Desportiva, mas reverteu a pena para seis jogos.