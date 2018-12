Dudu, ex-Coritiba, é eleito o craque do Campeonato Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Principal nome do Palmeiras na conquista do Brasileiro, o atacante Dudu foi eleito o craque da campeonato em cerimônia realizada nesta segunda-feira (3), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Ao subir ao palco, Dudu — que jogou no Coritiba em 2010 — recebeu o troféu das mãos da atacante Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo.

"Muito orgulhoso, muito feliz por receber o prêmio das mãos da nossa rainha do futebol, seis vezes melhor do mundo. Agradecer ao Alexandre Mattos e a todo o nosso elenco, porque sem eles eu não estaria aqui. Agradecer a Deus por me dar saúde para continuar nessa caminhada", disse o jogador do Palmeiras.

Mais cedo, Dudu já havia recebido o prêmio de melhor jogador do campeonato no prêmio Bola de Prata, da ESPN.

Com o camisa 7 do Palmeiras como destaque, a seleção do campeonato foi: Marcelo Lomba (Internacional); Mayke (Palmeiras), Pedro Geromel (Grêmio), Victor Cuesta (Internacional) e Renê (Flamengo); Bruno Henrique (Palmeiras), Rodrigo Dourado (Internacional), Lucas Paquetá (Flamengo) e Arrascaeta (Cruzeiro); Dudu (Palmeiras) e Gabriel (Santos).

Além do onze ideal, a cerimônia também premiou Luiz Felipe Scolari como melhor treinador. O comandante alviverde, no entanto, não compareceu à premiação por conta de um evento da revista Istoé.

Outros que receberam troféus foram o atacante Pedro, do Fluminense, eleito a revelação do Campeonato Brasileiro, e Cuéllar, que venceu o prêmio "Craque da Galera" em votação popular.