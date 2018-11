Dudu revela sonho por seleção e diz que vai recusar mercado 'pouco visto'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos palmeirenses que deve sofrer mais assédio no mercado, o atacante Dudu disse, em entrevista ao SporTV, que o desejo de defender a seleção brasileira pode pesar caso receba propostas de transferências.

Sem especificar países, o jogador disse que "ir para um mercado não muito visto" pode prejudicar a possibilidade de ser convocado pelo técnico Tite.

Dudu tem contrato até 2022 com o Palmeiras, mas tem sua saída especulada desde que mostrou resignação com a negativa do clube por propostas vindas da China. Apesar do contratempo, o atacante manteve a motivação, foi fundamental para a conquista do Campeonato Brasileiro e diz estar feliz com a sua situação.

"Quando cheguei em 2015, eu acreditei no projeto do Alexandre Mattos [diretor de futebol], de ganhar títulos, de chegar à seleção brasileira, e eu tenho conseguido cumprir essas metas. Eu estou bem feliz no Palmeiras, tive a oportunidade de ter saído no meio do ano, não deu certo, o clube precisava de mim."

“Se surgir agora, vamos sentar, ver o melhor para o clube, o melhor para minha família. Eu sonho em chegar à seleção, e se eu for para um mercado não muito visto, a gente vai perder essa oportunidade. Não chegou nada para mim, estou focado no Palmeiras, tenho contrato até 2022", completou.

Na entrevista, Dudu ainda falou sobre as diferenças centrais entre Felipão e Roger Machado e elogiou a liberdade que o experiente técnico dá para o jogo palmeirense fluir dentro de campo.

"Acho que ele chegou e uniu mais o grupo, usou alguns jogadores que o Roger não usava muito. Deu mais confiança para alguns jogadores, caso do Deyverson. A torcida pegava no pé dele, e ele ajudou. A gente fica feliz por ele, é um cara bacana", explicou.

"No Palmeiras, a gente troca muito de posição. Uma hora, o Lucas Lima fica mais na ponta, eu fico no meio, o Felipão dá muito essa liberdade para gente. Eu gosto de ficar mais no meio no segundo tempo, porque não precisa voltar para marcar, acompanhar lateral", disse.

Confira outras declarações de Dudu:

CRAQUE DO BRASILEIRÃO

"Eu tenho na minha cabeça que eu fiz um bom campeonato, mas isso é mais consequência de um bom trabalho. Mais importante para mim foi ter sido campeão. Se vier (o prêmio de Craque do Brasileirão), vou ficar feliz. Até agradeço os votos de vocês. Mas (o flamenguista Lucas) Paquetá fez um bom campeonato. O Everton (do São Paulo) fez um bom campeonato, ele teve um bom ano, teve um problema com ele que machucou, mas foi bem.”

COMPORTAMENTO

"Estava até falando com o Arnaldo (Cezar Coelho, comentarista de arbitragem), num papo nosso, dizendo que eu melhorei bastante. Ser capitão fez bem para mim. Me transformei em um melhor jogador, agora tem alguns juízes que me dão parabéns por eu não reclamar mais."

DESGASTE

"Agora está mais tranquilo, depois que a gente confirmou o título, mas, antes, tem mais desgaste mental, com um jogo atrás do outro, e competições diferentes. São dez times que disputam o título. É um desgaste muito grande mentalmente."