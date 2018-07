Dum Day 8 oferece comida, rock e cerveja neste sábado

Redação Bem Paraná, com assessoria

O DUM DAY 8 acontece neste sábado (21/7) no Museu Oscar Niemeyer, a partir do meio-dia, reunindo 88 rótulos de cerveja, sendo 25 da DUM, 13 opções de gastronomia e show de três bandas de rock. O evento é organizado pela DUM Cervejaria, marca curitibana cultuada por criações como a Petroleum. Nas torneiras, chopes da marca organizadora e também de convidados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ingressos estão à venda no site da DUM (www.dumcervejaria.com.br) e da Eventbrite (www.eventbrite.com/e/dum-day-8-tickets-46144085201?aff=coldum), a partir de R$ 50 no segundo lote.



Reunindo produtores de diversos estados, fãs, música e gastronomia, O DUM DAY é um dos mais tradicionais encontros voltados à produção de cerveja artesanal de Curitiba. A cervejaria vai apresentar as cervejas de seu portfólio e também criações especiais que desenvolve exclusivamente para o festival, num total de 88 cervejas vindas do Paraná e de outros estados do Sul e Sudeste do país.



Gastronomia



Diversas atrações gastronômicas também participam da festa. O Whatafuck apresenta dois hambúrgueres, vegetariano ou de carne a R$ 20 cada, enquanto o Roots tem porção de batata (R$ 15) e a Pizza traz suas pizzas em pedaços (R$ 10). O Bom Vivant tem porções de frios (R$ 15) e de salsichas alemãs (R$ 15).



Já o Quintana tem Caçarola Invernal em uma edição especial para o DUM DAY 8, com grão de bico, cogumelo paris, mignon suíno, cebola caramelizada, batata bolinha e cenoura (R$30). O Smoking Pit tem sanduíches (R$ 20 cada) e um American Plate, com carnes e saladas servidos em prato ao estilo norte-americano (R$ 40). O Segredinhos da Leda tem caldo de mandioca (R$ 7), e mini sanduíches em diversos sabores, a R$ 7 a unidade ou R$ 18 no combo com três unidades.



Na parte de doces, há os Kurtos Kalacs, doce típico húngaro de pão com açúcar caramelizado e canela, recheado de sorvete (R$ 15), e a Gelataio apresenta brigadeiro (R$ 6), alfajor (R$ 8), brownie (R$ 8) e sorvete ($ 12). Nas bebidas, além das cervejas a festa tem os cafés do Franks (de R$ 7 a R$ 10), refrigerantes Cini (R$ 5), os drinks Morada (de R$ 15 a R$ 20) e os kombuchas da Strappa, bebida tradicionalmente obtida da fermentação de chás ou infusões ricas em cafeína (R$ 6 cada).



Bandas



A música também se destaca na programação, com três shows durante o dia. A banda Texas Outlaw apresenta clássicos do rock (como Rolling Stones e Pink Floyd) em versões country e bluegrass, além de ícones como Johnny Cash. Já Molotov vai do punk ao grunge, interpretando Alice in Chains, Nirvana, Bad Religion e Rancid, entre outros. Os Foggy Brothers completam a festa com uma mistura de jazz com folk irlandês e bluegrass, unindo instrumentos como banjo e violino para fazer releituras e composições originais.



Cervejas



As estrelas da festa contam com muitas novidades. O evento terá, além da versão original, dez variações da Petroleum. A mais premiada produção da DUM é apresentada também nas versões Baunilha, Chipotle, Amburana, Castanheira, Carvalho Francês, Café Catuaí Vermelho, Urfa, Cacau e Baunilha, Baunilha e pimenta Chipotle e Cacau Duplo.



Cervejarias convidadas de diversos estados participam do DUM Day 8. Do Rio Grande do Norte, a Raffe apresenta a Dark Sour of the Moon, uma dark sour com toque ácido e adição de melaço de cana de açúcar. A gaúcha Maniba traz a Red Meth Flanders, envelhecida em barril de carvalho americano, que foi vencedora do Concurso Brasileiro de Cervejas em 2016. A Dádiva, de São Paulo, participa com Milkshake IPA Morango, uma IPA com lactose e notas de morango e maçã.



De Minas Gerais, a cerveja Vinil Ostblock é uma parceria das cervejarias Smedgard e Vinil, produzida com lúpulos alemães e de sabor maltado. A cerveja X-Bacon é uma rauchbock da gaúcha Seasons Craft Brewery, marcada pelo malte defumado. A catarinense Locomotive apresenta a Crazy Train, uma Extra Pale Ale com notas tropicais e cítricas.



As parcerias da DUM entram em destaque. Com a Granobrew, lançam a 3 e Meio Viking, uma Session Lager de baixo amargor produzida com lúpulos americanos e o Hopzoil, que são óleos essenciais extraídos das flores de lúpulo na fazenda dos produtores em Montana nos EUA. Com a Resistência Cervejeira, distribuidora que engloba as cervejarias Gauden, Pagan, DUM, F#%*ing e Tormenta, criaram a Imperial Resistência Ale, com teor alcoólico de 8% e unindo os lúpulos das Imperial IPAs com o vermelho das red ales.



A DUM aproveita a data também para apresentar a Hussar, uma American Barley Wine com 9,4% de grau alcoólico. O nome faz referência ao tipo de cavalaria da comunidade polaco-lituana entre os séculos XVI e XVIII.





DUM DAY 8



Data: 21 de julho, sábado, a partir do meio-dia até às 22h.

Local: Museu Oscar Niemeyer – Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico, Curitiba – PR

Ingressos: R$ 50 2º Lote – R$ 60 3º Lote.

Vendas: www.eventbrite.com/e/dum-day-8-tickets-46144085201?aff=coldum

Informações: www.dumcervejaria.com.br

