Duo canadense Bob Moses lança disco inspirado em noitadas no interior dos EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nascidos na cena underground do Brooklyn em 2012, o duo canadense de música eletrônica Bob Moses, formado por Tom Howie e Jimmy Vallance, lança seu segundo disco, "Battle Lines".

Após a projeção mundial com o álbum de estreia, "Days Gone By", que levou a dupla a se apresentar em festivais como o Coachella e Glastonbury, o segundo trabalho funde texturas agressivas de guitarras com delicados sons ambientes.

No ano passado, eles venceram o Grammy na categoria dance music com a versão remix da canção "Tearing Me Up", que ficou entre as 15 músicas mais executadas nas rádios alternativas dos EUA em 2017.

Para Vallance, o novo álbum -que foi inspirado nas noites em que eles se apresentaram pelas festas raves do interior dos EUA, "Battle Lines" é uma narrativa de como todos nós enfrentamos nossas batalhas cotidianas. "É sobre batalhas entre nós, batalhas na sociedade, polarizações ideológicas. Toda luta que causa algum tipo de sofrimento está neste novo trabalho."

Os canadenses, que se apresentaram no Brasil ano passado no festival Lollapalooza, farão uma turnê de apresentação do novo álbum pela América do Norte, com início no próximo dia 21 de setembro.