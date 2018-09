Dupla dinâmica participou de 74% dos gols do Atlético de Tiago Nunes

Silvio Rauth Filho

O atacante Pablo e o meia Raphael Veiga formam a nova dupla dinâmica do Atlético Paranaense. Desde que o técnico Tiago Nunes assumiu o comando da equipe principal, os dois ganharam novas funções dentro de campo e viraram os protagonistas do jogo ofensivo. Dos 27 gols da equipe como o novo treinador, 20 tiveram a participação direta de Pablo ou Veiga, seja com a finalização ou com a assistência. Ou seja, um dos integrantes da dupla está presente em 74% dos gols da Era Tiago Nunes.

No último domingo, contra o Fluminense, eles tiveram participação direta nos três gols. Veiga marcou o primeiro gol da equipe na partida e deu a assistência para o terceiro, finalizado pelo zagueiro Léo Pereira. O segundo gol foi de Pablo, após cruzamento de Jonathan.

GOLEADORES

Pablo é o artilheiro da Era Tiago Nunes. Ele fez sete gols nos 15 jogos que disputou nesse período. Com o técnico anterior, Fernando Diniz, o jogador teve média inferior, com cinco gols em 18 partidas. Na época, ele atuava como meia ofensivo centralizado, como extremo (meia pelo lado do campo) e como centroavante. Com Nunes, vem jogando apenas como centroavante.

Veiga não fez gols nas 17 partidas que disputou com Diniz. Com Nunes, já marcou quatro gols em 13 jogos. A explicação também é tática. Como o técnico anterior, Veiga foi usado como meia central no 3-4-3. Ou seja, com a bola, era responsável por armar o jogo pelo centro. Sem ela, defendia como um volante. Em algumas partidas, também foi escalado como ala.

Com a chegada de Nunes, o Atlético adotou o 4-2-3-1 como base. Nesse esquema, Veiga é o meia ofensivo centralizado. Joga bem próximo ao centroavante Pablo, tem mais liberdade ofensiva e poucas obrigações defensivas.

ASSISTÊNCIAS

Nos 16 jogos de Tiago Nunes como técnico do time principal do Atlético, Veiga é o líder em assistências, com cinco passes para gols. Todos foram em jogadas de bola parada: quatro escanteios e uma falta. Pablo é o segundo, com quatro assistências, todas em jogadas com a bola rolando.

ARTILHEIROS DE TIAGO NUNES

Pablo 7 Raphael Veiga 4 Léo Pereira 2 Marcelo Cirino 2 Marcinho 2 Paulo André 1 Guilherme 1 Jonathan 1 Bergson 1 Bruno Guimarães 1 Nikão 1 Rony 1 Zé Ivaldo 1 Wellington 1 gol contra 1

ASSISTÊNCIAS NA ERA TIAGO NUNES