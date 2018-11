Dupla do programa 'Irmãos à Obra' faz cruzeiro pelo Caribe

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os irmãos Drew e Jonathan Scott, famosos por apresentar o programa "Irmãos à Obra", transmitido no Brasil pelo Discovery Home & Health, vão participar de um cruzeiro pelo Caribe.

A dupla parte de Miami em 3 de dezembro, passa por Cococay, ilha particular da companhia de cruzeiros Royal Caribbean, para em Nassau, nas Bahamas, e retorna para a cidade americana no dia 7.

O canal realiza uma promoção para levar um ganhador brasileiro e seu acompanhante para a viagem. Para concorrer, é preciso entrar no site oficial, fazer um cadastro e responder à pergunta "qual o canal dos Irmãos à Obra"?

Durante a navegação, eles vão participar de painéis de discussão e workshops, noite de jogos, concurso de karaokê, aulas de dança, encontros para fotos e de uma sessão "reveladora" na qual vão responder a 20 perguntas da plateia. Essas atividades têm capacidade de público limitada e só vão aceitar inscrições de quem ganhar a promoção ou comprar o cruzeiro pelo site Sailing with the Scotts, americano.

Segundo a assessoria da Royal Caribbean, os lugares que dão direito a participar das atividades estão acabando. Haverá lista de espera.

Pelo site promocional dos irmãos, as cabines custam de US$ 809 (R$ 3.024) a US$ 2.119 (R$ 7.922). A cada cabine vendida, US$ 25 (R$ 93,46) serão doados para a organização WE, que combate a pobreza.

Quem adquirir o pacote americano também poderá comprar duas excursões com os irmãos. Jonathan vai levar os cruzeiristas para o parque aquático Atlantis Aquaventure, em Nassau. Já Drew, acompanhado pela mulher, Linda Phan, lidera um passeio ao Graycliff Chocolatier, fábrica de chocolates também nas Bahamas.

Outra opção para participar do cruzeiro com os irmãos é comprar a viagem diretamente com a Royal Caribbean, pelo site ou telefone (11) 3090-7200. Os pacotes custam a partir de R$ 1.448, para a cabine interna, com refeições, mas sem impostos e taxas de embarque. Também não inclui as passagens de ida e volta para Miami.

Porém, esse pacote não dá direito às atividades com os irmãos, só as atrações regulares do navio.

A embarcação utilizada é o Mariner of the Seas, que já veio para a costa brasileira na temporada 2010/2011. Ele foi reformado neste ano e é equipado com simulador de surf, toboáguas, hamburgueria Johnny Rockets e o brinquedo Sky Pad, que mistura trampolim e realidade virtual.

É a segunda vez que Drew e Jonathan comandam um cruzeiro. A primeira foi em 2015.