Dupla Maiara & Maraisa divulga capa do novo DVD

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo trabalho da dupla Maiara & Maraisa já tem cara. O UOL divulgou em primeira mão a capa do DVD "Reflexo", que será lançado nesta sexta (30) nas plataformas digitais.

O trabalho tem 14 faixas inéditas. Gravado em outubro no Espaço das Américas, em São Paulo, conta com as participações especiais de Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano e Gustavo Mioto.

Capa do novo DVD da Maiara & Maraisa, "Reflexo" Reprodução Capa do novo DVD da Maiara & Maraisa, "Reflexo" A dupla já havia lançado, em seu canal no YouTube, sete das músicas que estão no repertório: "Coração Infectado", "Repertório de Outro", "Separada", "Ai Que Vontade", "Amor Comum", "Ligação de Emergência" e "Não Abro Mão".

Este é o terceiro DVD da dupla, que já havia lançado trabalhos gravados em Campo Grande e em Goiânia.