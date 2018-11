Dupla sertaneja Marlon & Maicon anuncia separação e diz que 'mercado ficou restrito'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os irmãos Marlon, 40, e Maicon, 39, que fizeram sucesso com a música "Por te Amar Assim" anunciaram nesta quarta-feira (31) o fim da dupla.

"O mercado mudou muito e percebemos que o espaço pra nossa música ficou restrito demais. Nossa parceria foi firma com respeito, honestidade, alegria e principalmente muito amor", diz a dupla em texto publicado em suas redes sociais.

A dupla que tinha o sertanejo romântico à moda antiga como estilo, lançou sua última música em 2012, "Beijinho Teu" (2012), pouco após o CD/DVD "10 Anos de Sucesso Ao Vivo" (2011). A dupla chegou a ser indicada ao Grammy Latino já no primeiro disco, lançado em 2001. Os irmãos já cantavam juntos desde pequenos.

Marlon ficou separado de seu irmão durante o tempo em que participou do reality show A Fazenda, em 2011. No ano seguinte, ele fez parte da terceira temporada do Power Couple Brasil com a mulher Letícia Oliveira.

"Queríamos mais, sonhávamos ainda mais e desejávamos fazer o que mais amamos pra sempre, mas infelizmente não temos mais força pra continuar. Deixamos um legado de dez CDs e dois DVDs registrado para a eternidade da música sertaneja e neles são contados e cantados toda nossa verdade e nosso melhor como artistas".

A dupla agradeceu aos fãs e peçam que todos entendam a decisão da dupla. "Foi muito difícil pra nós essa decisão mas esperamos que nossos fãs nos compreendam e que Deus ilumine nossos caminhos daqui pra frente!"