Dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano lança 2º álbum acústico

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ano de 2018 acabou, mas Zé Neto e Cristiano parecem querer manter o ritmo e boas louros conquistados no ano passado. Com esse objetivo, a dupla lança nesta quinta-feira (10) um novo EP com cinco faixas inéditas.

O trabalho, que é o segundo acústico da dupla, será disponibilizado nas principais plataformas de áudio às 23h59. "O 'Acústico de Novo' vem para dar continuidade a essa fase incrível que estamos vivendo", afirma a dupla.

"Quando gravamos algo novo sempre colocamos bastante expectativa, fazemos tudo com muito trabalho e dedicação. Há cada novo EP amadurecemos e aprendemos mais em relação a nossa carreira", completam.

Uma das novas faixas, "Cheiro de Terra", terá a participação do cantor Daniel. As demais músicas são: "Estado Decadente", "Long Neck", "Whisky e Gelo", "Sobrando Ausência".

Apesar do novo trabalho, já na segunda semana de janeiro, a dupla já havia afirmado à Folha que deve reduzir o ritmo de shows em 2019, após um período fazendo uma média de dois shows por dia.

"Vamos dar uma segurada nesse negócio de dois shows por dia. A ideia é fazer um show por dia pra podermos fazer uma entrega melhor. Trabalhar bastante, mas da maneira certa", disseram eles.

Em 2018, a dupla liderou os rankings de artistas mais ouvidos nas plataformas de streaming, Spotify e Deezer em 2018, além de ter o clipe mais visto no YouTube, com a música "Largado às Traças".