Duplicação da Leopoldo Jacomel entra na fase de acabamento  

Antonio Trajano

As obras de duplicação da Rodovia Leopoldo Jacomel, a PR-415, que liga Curitiba, Pinhais e Piraquara, está perto da sua conclusão. No momento são realizados trabalhos de acabamento em um trecho já próximo de Piraquara. A última grande obra na revitalização da rodovia foi a do viaduto em Pinhais, que foi aberta para circulação de veículos em maio. O viaduto é o maior do Paraná, e tem 200 metros de extensão e 26,5 metros de largura.

O Governo do Estado está investindo R$ 213,7 milhões na revitalização da PR-415, que é fiscalizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A obra beneficia 25 mil motoristas que circulam no trecho de 14 quilômetros todos os dias. São três faixas em cada sentido.

Porém, neste período a Polícia Rodoviária Estadual pede prudência dos morotistas. Estatísticas mostram que aumentou o número de acidentes neste ano na rodovia.

Prefeitura

No mês passado, a Prefeitura de Piraquara iniciou um amplo projeto de infraestrutura e mobilidade urbana no Centro. Os serviços tiveram início com o redimensionamento do sistema de drenagem para garantir o manejo adequado de águas pluviais de toda a região. A obra foi executada no final da Rua Barão do Cerro Azul. Foram feitas intervenções também na Avenida Getúlio Vargas, e em todas as transversais.