'Duvidava que eu só tinha 9% das intenções de voto', diz coronel dos bombeiros em segundo em SC

Folhapress

FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - O candidato do PSL Comandante Moisés, em segundo lugar na disputa para o governo de Santa Catarina, disse que duvidava do resultado das pesquisas que o apontavam com apenas 9% das intenções de voto. "Não era o que eu sentia na rua".

A campanha, segundo ele, foi uma árdua luta contra dois blocos partidários e pessoas poderosas que estão há anos na liderança dos catarinenses. O representante do PSL teve 29,7% dos votos válidos no pleito.

"O sentimento que nós tínhamos na rua, apesar da pesquisa, era de que estaríamos no segundo turno. A gente lutou contra dois blocos partidários grandes e pessoas que estão no poder há muito tempo, mas sentia nas ruas a vontade das pessoas de renovar", disse o coronel da reserva. "E é nessa vontade de renovação que a gente baseava nossas projeções. Isso foi a concretização de um trabalho. Estou bem satisfeito com o resultado e creio que podemos mudar, não só o Brasil, como Santa Catarina."

O candidato descartou, pelo menos por enquanto, a aliança com qualquer outro partido. Ele justificou dizendo que o partido já conta com o apoio da população e do candidato à presidência por seu partido. "Nós somos uma chapa pura e contamos com o apoio do povo e de Jair Bolsonaro para vencer as eleições neste segundo turno".