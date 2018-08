Dwayne Johnson dá caminhonete de presente ao seu dublê

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Dwayne Johnson, 46 anos, fez uma surpresa ao seu dublê, o havaiano Tanoia Reed, 44 anos, com quem trabalha há 12 anos. Fingindo que faria uma entrevista com o colega, fez a entrega de um carrão a ele. O momento foi registrado e divulgado pela página do Instagram do ator.

"Eu adoro entregar chaves. Te amo, meu irmão, aproveite a sua nova caminhonete!", escreveu Johnson, que rasgou elogios ao colega. "Ao longo de toda a minha carreira, o meu dublê (e primo) Tanoi Reed quebrou múltiplos ossos, rompeu tendões e ligamentos e têm recebido muitos prêmio honorários de melhor dublê do ano. Ele faz tudo isso com apenas um objetivo em mente: entregar o melhor filme do mundo", afirmou o ator.

Reed é bem parecido com Johnson e trabalha com o ator de filmes de ação desde 2002. O primeiro filme da dupla foi "O Escorpião Rei". O dublê também atuou no último "Arranha-Céu: Coragem sem Limite". Enquanto pensava estar sendo entrevistado, Reed disse que se impressionou ao conhecer Johnson. "Ele parecia ser meu irmão gêmeo."

O ator contou que encomendou a pick-up customizada para o primo e esperava ansioso para que a entrega fosse feita na hora certa. "Ele ainda está se recuperando de uma lesão enquanto ele pensava estar concedendo uma entrevista sobre as nossas carreiras. O momento em que eu coloco as mãos nos meus quadris, foi a dica para que o motorista chegasse com a surpresa", explicou Johnson.

Para o ator Tanoai não representa apenas a família dele e a sua carreira. "Ele também representa toda a comunidade de dublês de Hollywood que verdadeiramente suporta as nossas carreiras. Obrigado por dar seu sangue, suor, lágrimas e muitos anos", completou o ator na mensagem.