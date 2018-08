Dwayne Johnson presenteia seu dublê há 17 anos com carro

Da redação

O ator Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, chamou atenção ao presentear o dublê que o acompanha nas filmagens desde o começo de sua carreira como ator, Tanoai Reed, com um carro. “[Foram] 17 anos dando seu sangue e suor, é uma pequena amostra da minha consideração [...] Ao longo da minha carreira, meu dublê Tanoai Reed quebrou múltiplos ossos, machucou tendões, torceu ligamentos e foi um f*** conquistando vários prêmios de Dublê do Ano”, disse The Rock. Ao receber o carro, Tanoai, que se recuperou de uma lesão recentemente, deu um abraço em Dwayne e ficou emocionado.

Bizarro



Ladrões roubam tubarão de aquário nos Estados Unidos

Dois homens e uma mulher protagonizaram um roubo inusitado na cidade de Leon Valley, no Texas, Estados Unidos. Eles roubaram um tubarão de cerca de 90 centímetros do Aquário San Antonio, depois de escondê-lo em um carrinho de bebê. No sábado (28) à tarde, eles aguardaram o momento propício, quando nenhum dos funcionários estava olhando, para cometer o ato. Enquanto a mulher segura um bebê, um dos homens retira o tubarão do tanque e o outro o envolve em uma espécie de coberta. Depois, o colocam em um balde e o transportam dentro de um carrinho de bebê. Segundo um jornal local, o ‘SF Gate’, um dos homens foi localizado e o tubarão foi encontrado em sua casa. “Ele sabia o que estava fazendo e manteve o animal vivo”, declarou o Chefe de Polícia de Leon Valley, Joseph Salvaggio. Para o dono do aquário, Ammon Covino, o grupo pretendia vender o animal no Facebook, por 2 mil dólares (R$ 7,8 mil). O Aquário de San Antonio publicou, em seu Facebook, o vídeo que mostra a ação dos bandidos e declarou que o tubarão está em recuperação.

Canção



Lulu Santos compõe música sobre repercussão de seu namoro

O cantor Lulu Santos, 65 anos, compôs uma nova música para celebrar seu namoro com Clebson Teixeira e sua repercussão positiva nas redes sociais. Na última segunda-feira (30), ele publicou um vídeo no Instagram em que canta parte da canção intitulada ‘Hoje em Dia’, enquanto toca guitarra. “O nosso amor virou notícia / Ganhou a capa do jornal / Depois quebrou a internet / Viralizou geral”, cantou e escreveu Lulu, em referência à divulgação de seu namoro com o modelo baiano Clebson Teixeira, 26 anos, na semana passada. Ele ainda comparou a boa recepção do anúncio pela maioria do público com a rejeição por uma pequena parcela. “A maior parte só deu força / Chegou pra se regozijar / Numa torrente de amor / Exemplar”, escreveu, antes de completar: “A outra parte, você sabe, é bem mais rudimentar/Inveja é mesmo uma m***/Não conseguimos lidar”.

Susto



Nicole Kidman captura aranha gigante na piscina de sua casa

A atriz Nicole Kidman compartilhou nas redes sociais o momento em que se deparou com uma aranha grande em sua casa, na Austrália. Ao fundo do vídeo, postado no último domingo, 29, é possível ouvir seus filhos gritando para que ela se afaste do animal, que acaba entrando na piscina de sua casa. Posteriormente, a atriz armazenou o aracnídeo em um pote: “Convidado de casa! Capturado e solto... Aranha liberada saudável e sem ferimentos”.

Níver do dia

Ney Matogrosso

músico brasileiro

77 anos