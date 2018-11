É falso email do TRE com carta de convocação para ser mesário

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É falso o suposto email do TRE com carta de convocação para ser mesário nesta eleição.

Com erros de português, o email tem como remetente o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e leva o endereço [email protected] O conteúdo é acompanhado de um link do Blogspot, que pode conter vírus.

"O senhor(a) deve comparecer com uma hora de antecedência portando todos os documentos e título de eleitor", diz parte da mensagem.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mesários recebem a carta convocatória da Justiça Eleitoral, que é enviada pelos Correios. Outra forma de saber se irá trabalhar nas eleições é entrar em contato com seu cartório eleitoral.

Segundo o tribunal, cerca de 1,9 milhão de eleitores deve atuar como mesários nas eleições deste ano --em 2016 foi 1,7 milhão. O primeiro turno será no próximo domingo (7) e o segundo no final do mês, no dia 28 de outubro.

Confira mensagem completa:

"De: Tribunal Regional Eleitoral. [[email protected]]

Assunto: Carta convocação Mesario.

Eleições 2018 / Tribunal regional Eleitoral

ATENÇÃO DE CONVOCAÇÃO!

COMPARECER NO PROXIMO DIA 03/10/2018 NO SEU CARTORIO ELEITORAL.

Olá xxxxxxxxx

EM ANEXO SEGUE TODOS OS DETALHES PARA APRESENTAÇÃO E A FICHA PARA REQUERER DESPENSA CASO NESCESSARIO.

Temos o enorme prazer de informar que Vossa senhoria foi selecionada par trabalhar como mesario no proximo dia 07/10/2018.

O senhor(a) deve comparecer com 1 hora de antecedencia portando todos os documentos e titulo de eleitor"