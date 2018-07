É hora de pensar na eleição

Passada a precoce eliminação da seleção brasileira e depois de assistirmos ao bom futebol apresentado pelos jovens jogadores da França, que conquistaram o bicampeonato na Copa do Mundo, os brasileiros deveriam voltar suas atenções para o período eleitoral. Eu digo deveriam porque na prática os eleitores seguem distantes, atônitos, parece que sem o devido interesse que o tema merece, do processo de escolha dos nossos representantes.

Em outubro, os brasileiros vão as urnas escolher o presidente da República, os governadores dos Estados, além de senadores, deputados federais e estaduais. Ou seja, é um pleito de deveras importância pela quantidade de representados que estão em busca do seu voto.

Com o encurtamento do processo eleitoral, somente a partir de 16 de agosto que de forma ostensiva o eleitor passará a conhecer, através da propaganda eleitoral gratuita, os candidatos aos cargos supracitados, o eleitor está distante da disucssão política que vai interferir diretamente na vida do país pelos próximos quatro anos.

E com um passado recente marcado por até aqui 51 fases da operação Lava Jato e todos seus desdobramentos no campo político as eleições de 2018 se desenha para uma atipicidade nunca antes vista. A menos de três meses da data de irmos as urnas, os brasileiros se deparam com uma vasta e praticamente desconhecida gama de presidenciáveis. Sem falar na possibilidade de convivermos com um candidato presidiário – no caso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, detido na sede da Polícia Federal em Curitiba, que ainda nutre esperança de disputar o cargo máximo do país.

Se as eleições fossem hoje, os eleitores estariam diante de nada menos que 19 candidatos à presidência da República. Parece piada. Observamos um crescimento de partidos políticos que até então eram inexpressivos e atualmente estão “tratorando” legendas que por anos dominaram e desfrutaram do poder central. Esse fenômeno tende a se repetir nas eleições majoritárias como uma resposta aos sucessivos escândalos de corrupção que o Brasil atravessa. Nanicos estão experimentando um dia de Golias numa inversão de papel com os tradicionais e grandes do país que se vêem agora como o pequeno Davi. Sendo que ao final desta eleição tudo leva a crer que o desfecho deve ser diferente da história bíblica.

Diante de quase 20 candidatos e uma máquina sem controle chamada rede social o eleitor brasileiro parece, de forma dicotômica, estar mais alienado. Apesar de ser bombardeado com notícias minuto a minuto não sabe o que é verdadeiro e o que é a famosa fake news – que tem capacidade de provocar estragos sem dimensões. E diante desta ameaça, trazida com o advento e avanço da tecnologia, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) chegou a fazer um acordo, um combinado, com os partidos políticos para evitar a disseminação das falsas notícias no mundo virtual. Acordo este para inglês ver. Já que as legendas vão dissimular perfis nas redes sociais para atacar adversários políticos e o TSE não terá pernas nem tempo para a devida fiscalização.

Diante de todo este cenário, temos, segundo as últimas pesquisas de intenção de voto divulgadas, uma média de 30% dos eleitores que não sabem em quem votar. Um naco enorme dentro de uma disputa eleitoral – na visão de estrategistas políticos um campo fértil de crescimento de candidaturas.

Apesar de atípica, as eleições de 2018 devem decepcionar no quesito renovação nas disputas proporcionais –câmara Alta e Baixa e em todas as Assembleias. Neste modelo de contenda vale e muito o poder financeiro das campanhas. E aí os privilegiados pelos partidos com as maiores fatias de receita deste enorme bolo são os atuais mandatários de cargos eletivos – vossas senhorias deputados e senadores. Portanto, mesmo aquele parlamentar envolvido até o pescoço em corrupção pode renovar por mais quatro anos seu mandato. Portanto, aviso de antemão eleitor, não se decepcione com o resultado das urnas.

Pode não parecer, mas estamos a menos de três meses das eleições e é hora de pensarmos nisso para o bem do país.