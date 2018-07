É o Tchan anuncia saída de Compadre Washington após Carnaval de 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O É o Tchan anunciou, nesta quarta-feira (25), a saída de Compadre Washington da banda. Segundo o comunicado, ele ficará até o Carnaval de 2019 e, após a data, será apenas sócio do grupo.

A banda afirmou que a saída não seria anunciada neste momento, mas, como a informação vazou, o grupo optou por divulgar comunicado em sua conta no Instagram em "respeito aos fãs".

O É o Tchan, que surgiu inicialmente com o nome Gera Samba, foi sucesso nos anos 1990, com músicas como "Boquinha da Garrafa". Como o próprio grupo explicou recentemente, Compadre Washington é o "vice cantor", dividindo os vocais com Beto Jamaica, o "cantor".

"Vamos dizer que, se tínhamos um repertório de 30 músicas, Beto cantava 25 e eu, 5. E as que eu tinha que cantar, esquecia a letra. Aí falava 'ordinária', 'tudududupá'...", conta o "vice" em entrevista da banda no programa Conversa com Bial.

Também fizeram sucesso no É o Tchan as bailarinas Carla Perez, Scheila Carvalho e Sheila Mello. Essa última retornou, em maio deste ano, para alguns shows em comemoração pelos 20 anos do concurso que a elegeu parte da banda. Sheila Mello havia deixado o grupo em 2003.

Em 2016, Compadre Washington e Beto Jamaica "renovaram os votos" de união e chegaram a prometer nunca mais se separar, durante participação no programa "The Noite" (SBT). Os dois já tinham deixado a banda no início dos anos 2000, mas retornaram em 2014.