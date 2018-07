'E se elas fossem para Moscou?' em cartaz

Bem Paraná

E se Moscou pudesse ser o que quiséssemos imaginar? Se Moscou fosse o passo em direção à mudança? Se fosse o salto no abismo que nos leva ao novo ou um jeito de nascer de novo? A carioca Companhia Vértice se fez estas perguntas e as repete em E se Elas Fossem Para Moscou?, espetáculo que apresenta no Festival de Curitiba 2017. Baseado em As Três Irmãs, de Anton Tchekhov, o trabalho combina recortes de teatro e cinema fazendo uma ponte entre passado e presente, realidade e ficção, ao usar técnicas dos dois universos artísticos.



Na adaptação do texto para o palco, a diretora Christiane Jathay imprimiu sua marca registrada ao experimentar recursos cênicos variados, câmeras e dramaturgia, como se o público visse tudo por meio das lentes. As atrizes Isabel Teixeira, Stella Rabello e Julia Bernat, que interpretam respectivamente, Olga, Maria e Irina, vivem no aqui e agora o drama tchekhoviano e compartilham com o público seus desejos, medos e sonhos. Nesse questionamento perguntam para si e para o público sobre a possibilidade real da mudança.



E se elas fossem para Moscou? é uma peça, mas também é um filme. Dois espaços diferentes entrelaçados. Um é a utopia do outro, mas cada um é completo em si. No teatro, filmamos, editamos e mixamos ao vivo o que se vê no cinema no mesmo instante, explica a companhia no texto de apresentação do trabalho. Simultaneamente, as duas artes coexistem. E o público escolhe de qual ponto de vista quer ver essa história sobre três mulheres de hoje, três irmãs em diferentes fases da vida desejando a mudança.



Desde 2000, o trabalho da diretora é voltado para a pesquisa de novas possibilidades cênicas. E se elas fossem para Moscou? estreou em 2014 e ganhou em 2015 o Prêmio Shell, APRT e Questão de critica de melhor direção e melhor espetáculo.

SERVIÇO:

E Se Elas Fossem Para Moscou?. Dias 30, às 21h. Guairinha (Rua XV de Novembro, 971)