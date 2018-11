E! se inspira em séries dos EUA para lançar realities brasileiros

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais brasileiro e feminino, o canal E! Entertainment anunciou em evento nesta segunda-feira (29) sua agenda de novidades na programação de 2019.

Ao todo, serão cinco programas inéditos e quatro novas temporadas de séries já lançadas pelo E!, todas elas produções originais e gravadas no Brasil, totalizando um investimento de quase R$ 30 milhões.

Marcello Coltro, vice-presidente sênior de marketing digital e criativo da América Latina, adiantou que as novidades serão inspiradas na diversidade de tribos e, em especial, das mulheres. "Queremos ampliar esse espaço no E!, mostrando mulheres inteligentes e com opinião, ressaltando que a beleza é relativa e vem de dentro para fora. Tudo isso sem deixar de lado as histórias interessantes, divertidas e claro, extravagantes, que fazem parte do conceito do canal", conta.

Apesar de tantas novidades, contudo, o canal aposta bastante nas referências a sucessos internacionais do E!, como Keeping Up with the Kardashians. "Nós sentimos que o público brasileiro pedia valores como a extravagância e a diversidade", diz Coltro.

Celebridades como Luana Piovani, Juju Salimeni e a família Szafir (com Beth e Luciano Szafir), ganharão programas próprios, todos em formato de reality. "Luana é de Lua", por exemplo, irá falar do dia a dia de Piovani e outros assuntos que ressaltam a importância do empoderamento feminino. Já "Juju Bootcamp" será uma competição entre 12 mulheres com foco em força, beleza e estilo, na busca da nova musa fitness, enquanto "Os Szafirs" mostrará a divertida e dramática convivência entre os familiares.

Além desses três novos programas, o E! estuda lançar "Born to Fashion" uma competição entre 12 modelos transsexuais. O lançamento está previsto para agosto de 2019, mas ainda não tem apresentadora definida.

Sucessos do E! também devem ganhar segunda temporada no próximo ano. O reality de drag queens brasileiro, "Drag me as a Queen", terá não só 13 novos episódios em março de 2019, como também um spin-off com celebridades ainda não definidas, "Drag me as a Queen - Celebridades", em novembro

"Beleza GG", um reality que mergulha na rotina das principais modelos plus size do Brasil, também ganha segunda temporada em setembro. Nos novos episódios, a série deve explorar a carreira internacional de Fluvia Lacerda, bem como as dificuldades de perder e ganhar peso de Mayara Russi e Denise Gimenez, respectivamente.

A série carioca "Alto Leblon, Garotas do Rio" também ganha segunda temporada em abril, com elenco totalmente diferente. Desta vez explorando novos bairros do Rio de Janeiro, a série mostra o dia a dia das amigas Bárbara Evans (filha de Monique Evans), Manu Maya (filha de Wolf Maya), Ju Malaguti (fundadora da sex shop We Fuck) e Arielle Macedo, coreógrafa da cantora Anitta.

"Poder contar nossa realidade, batalhas e conquistas será um prazer", conta Evans. Malaguti exemplifica os assuntos que serão tratados: "Mostramos muito sobre outros universos. Falamos de sexo com naturalidade, com a normalidade que o assunto deve ser tratado."

Em maio, mês das noivas, retorna também a série "Um Show de Noiva", agora apresentado pela modelo internacional Renata Kuerten. O reality acompanhará a escolha pelo vestido de casamento ideal de participantes diferentes, que vão de casais homossexuais a cadeirantes e mulheres que usam apenas tecidos veganos. A produção conta com a expertise de Constance Zahn, que está há 11 anos no mercado de casamentos.