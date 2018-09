É só dez reais 

Até domingo, acontece no Pátio Faivre o Festival do 10zão. Serão ofertados vários pratos ao preço único de R$10. Sim só dez reais. O Pátio Faivre fica ali pertinho da Reitoria.

Sobreviventes da Bomba Atômica

Será apresentado, no dia 15/09, o espetáculo de biodrama “Os Três Sobreviventes de Hiroshima”. Com personagens reais contando suas histórias do fatídico dia. Auditório da FIEP, às 20hs.

Comédias de setembro

A maratona começa já nesta sexta e sábado com a comédia “A vida não tá nem ai pro teu planejamento”, do hilário Nando Vianna. Domingo, será vez de Paulo Mansur, com seu “Humor de Santo”. Nos dias 05 e 19, quem comanda o microfone é o genial Afonso Padilha, com seu solo “Espalhando a Palavra”. Todos espetáculos estarão no Teatro Regina Vogue Ebanx.

