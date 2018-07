'É triste e ao mesmo tempo um alívio', diz Marina Ruy Barbosa sobre fim de 'Deus Salve o Rei'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Terminou nesta segunda (30) a novela "Deus Salve o Rei", após quase sete meses na faixa das sete da Globo. Para a protagonista, Marina Ruy Barbosa um momento "triste e ao mesmo tempo um alívio". "É completamente louco passar um ano vivendo outra vida que, de repente, em um piscar de olhos, acaba", afirmou em sua conta no Instagram.

"Nunca mais vou vestir esses figurinos. Nunca mais vou fazer as tranças da Amália. Nunca mais vou pisar em Artena, ou Montemor ou qualquer outro reino da Cália. Eu não vou mais atirar de arco e flecha, nem lutar com espada, muito menos fazer sopa na feira. Os cenários vão se transformar em outros lugares, para contarem outras histórias", disse a atriz, que viu sua Amália finalmente casar com o rei Afonso (Rômulo Estrela) no final.

Bruna Marquezine, cuja personagem, Catarina, foi condenada à forca no final da trama, também se despediu com fotos e vídeos do último capítulo nas redes sociais e com um agradecimento especial a Marco Nanini, que interpretou o rei Augusto, seu pai na novela.

A história, que começou em janeiro, demorou para captar o público, e alguns atores, em especial Bruna Marquezine, sofreram críticas. A audiência, com isso, custou a reagir. O folhetim teve média de 25 pontos, abaixo do anterior, "Pega Pega", que registrou média geral de 29 pontos (na Grande SP, cada ponto equivale a 72 mil domicílios).

Na reta final, no entanto, a trama mostrou bons números. O capítulo da última quinta (26), por exemplo, registrou 30 pontos, o seu recorde. Essa recuperação aconteceu gradativamente desde abril, com a entrada do experiente Ricardo Linhares para, como supervisor de textos, trabalhar ao lado do autor, Daniel Adjafre.