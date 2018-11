'É um ano importante', diz atriz Rafaela Mandelli sobre papeis na TV e no cinema

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No elenco da novela "O Tempo Não Para" (Globo), a atriz Rafaela Mandelli está colhendo frutos de diversos projetos que participou ao longo dos últimos anos. Um deles é o longa "Intimidade Entre Estranhos", de José Alvarenga Jr. -assista abaixo uma cena inédita do longa.

O filme, que estreia dia 13 de dezembro, terá sessões, neste fim de semana, na 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Também no elenco de "Legalize Já - Amizade Nunca Morre", em cartaz, e em séries de TV, como "O Negócio" (HBO), Rafaela Mandeli comemora a boa fase.

"É um ano importante porque consegui transitar bem fazendo séries, novela e cinema. Como possuem diferentes linguagens, isso me possibilitou também mostrar interpretações bastante distintas", afirma a atriz.

No filme, Rafaela vive Maria que se muda temporariamente para o Rio para estar perto de Pedro (Milhem Cortaz), seu marido, que está atuando numa série para TV. Longe dos amigos e do trabalho, Maria sente-se distante de Pedro, que passa o dia nas gravações. Sua solidão é observada pelo jovem Horácio (Gabriel Contente), com quem ela começa a nutrir um relacionamento.

"O que me atraiu em Maria foi exatamente a complexidade, a intensidade e a profundidade dela. Foi um mergulho de cabeça sem medir as consequências, em um momento de busca de um amadurecimento profissional muito grande", diz a atriz.

Ela comemorou o fato de trabalhar, pela primeira vez, com o diretor José Alvarenga Jr., da série "O Caçador" (2014) e do filme "Divã" (2009). "Nunca tinha trabalhado com o Alvarenga e a troca foi imensa. Ele tinha uma ótima personagem nas mãos e um elenco totalmente disposto a se entregar. Teve a sensibilidade de perceber os momentos e tirar o melhor de cada um de nós. Sem isso não existiria, porque o filme retrata o conflito de relações. Tenho certeza que o público vai se identificar e muito", torce Rafaela.