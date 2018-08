'É uma dor interna', diz Alice Milagres sobre drama de personagem em 'Malhação'

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nos próximos capítulos de "Malhação - Vidas Brasileiras", o público finalmente vai descobrir como ocorreu o abuso sofrido por Maria Alice, interpretada pela atriz Alice Milagres. Na novela teen, a personagem tem dificuldade em se relacionar intimamente com o namorado, Alex (Daniel Rangel).

"Existem diversos tipos de abuso: físico, psicológico... Maria Alice tem um trauma e certamente aconteceu alguma coisa que gerou isso. Mas qual forma de abuso ela sofreu, a gente vai descobrir", afirma Milagres.

Para viver o drama de sua primeira personagem na televisão, a atriz de 23 anos conversou com meninas que foram abusadas. Sem revelar o nome, Milagres conta que uma das vítimas é uma pessoa bem próxima a ela.

"É muito interessante ouvir esses relatos, porque as pessoas acham que existe muito choro, muita reação externa, mas não é assim. É uma dor interna que você carrega, que te deixa travada. É uma dor sobre a qual você não consegue falar por anos."

Foi o feminismo que fez com que a atriz tivesse consciência de que o abuso contra mulheres acontece em proporção muito maior do que ela imaginava. "Acho muito importante dar voz a essas pessoas. [...] Maria Alice é uma personagem importante para ajudar meninas a identificarem um abuso, que não acontece apenas quando se chega às vias de fato. Existem mil maneiras. O abuso psicológico é tão preocupante quanto o físico."

Milagres conta também que recebe diversas mensagens de jovens que se identificam com o trauma da personagem e que ficam travadas com seus namorados. Algumas dizem que os parceiros não as entendem, diferentemente do namorado de Maria Alice na trama.

"Alex é um menino de ouro, a coisa mais fofa do mundo. Ele está junto com ela para superar essa fase e entender cada vez mais o que aconteceu", afirma a atriz.

O sucesso da atual protagonista de "Malhação" tem sido comemorado pela mãe, a também atriz Gorete Milagres, conhecida por ter interpretado a cômica Filó, de "A Praça É Nossa" (SBT). "Minha mãe está muito feliz por mim. Ela é muito fã de 'Malhação'. Às vezes, sabe mais sobre a novela que eu. Está super curtindo."

Morando sozinha há cinco anos no Rio de Janeiro, Milagres afirma que está acostumada com a jornada dupla de trabalho, em casa e na empresa. "Temos uma profissão muito glamourizada, mas estamos no estúdio das nove da manhã às nove da noite diariamente. Temos folgas às vezes, mas é muito trabalho. Estamos o tempo todo nos doando para nossos personagens e buscando caminhos para eles."

Quando tem um tempo livre e está em casa, a atriz aproveita para colocar seus dotes culinários em prática: "Gosto de cozinhar, principalmente nos finais de semana, que é quando tenho tempo. Quando minha mãe vem para cá, deixa minha geladeira cheia. Adoro [risos]."