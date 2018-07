Eclipse da Lua na sexta-feira prolonga happy hour em Curitiba

Da Redação Bem Paraná

O eclipse total da Lua entre o final da tarde e início da noite de sexta-feira (27), e o bom tempo neste horário, deram um empurrãozinho para o setor de bares e restaurantes de Curitiba. Com muita gente na rua para acompanhar o fenômeno, algumas casas acabaram recebendo um público além do esperado para uma noite de sexta comum. Um restaurante no Alto da XV, por exemplo, sempre tem bom movimento na sexta-feira, mas nesta última chegou a ter fila de espera.

É que muita gente que saiu às ruas para ver a Lua acabou emendando para jantar fora ou ir a um barzinho para descontrair.

Na noite de sexta, centenas de pessoas estavam no 'mirante' do Alto da XV, sobre o viaduto da Avenida Nossa Senhora da Luz sobre a Rua XV, próximo à caixa d'água da Sanepar. O local tem boa visibilidade de toda a cidade. No local, muitos casais e famílias inteiras acompanhavam o fenômeno.