Eclipse da Lua nesta sexta será o mais longo do século; mas ele começa de tarde. Veja os horários

Da Redação Bem Paraná com Observatório Nacional

Na próxima sexta-feira acontece um raro fenômeno: o eclipse total da Lua, que será também o mais longo deste século e vísível no Brasil. Porém, os brasileiros vão acompanhar o eclipse mas não na sua totalidade, já que sua fase total encoberta terá início às 16h30. "Para toda a parte Leste do Brasil a Lua já vai nascer durante a fase total do eclipse e para a parte Oeste do Brasil, o eclipse será visto somente como parcial", informa texto no site do Observatório Nacional.

"O início da fase total do eclipse será às 16h30 e o final será às 18h13, em hora legal de Brasília. Então, para ver a Lua ainda no eclipse total, é preciso que as pessoas busquem um local onde é possível ver o céu perto do horizonte a leste. A partir das 18h13 a Lua começa a sair da sombra mais escura (umbra) e isso marca o início do eclipse parcial, que vai até às 19h19. Nesse instante a Lua começa a entrar na sombra mais clara (penumbra) e isso marca a fase penumbral do eclipse, que vai terminar às 20h29", continua o texto.

Além do eclipse, o observador poderá identificar outros astros no céu no mesmo dia. Vários planetas são visíveis a olho nu neste mês, como Marte, que se encontra na sua máxima brilhância. Vênus também fica visível a Oeste após o sol se pôr. Júpiter já pode ser vista no alto no céu quando o Sol se põe. Saturno apareece no início da noite a Leste.

Uma nova chance para os brasileiros acontece em 20 para 21 de janeiro de 2019, com um novo eclipse total da Lua.

Os horários de todas as fases do eclipse do dia 27, em hora legal de Brasília, são os seguintes:

Início do Eclipse Penumbral 14h 15min

Início do Eclipse Parcial 15h 24min

Início do Eclipse Total 16h 30min

Fim do Eclipse Total 18h 13min

Fim do Eclipse Parcial 19h 19min

Fim do Eclipse Penumbral 20h 29min