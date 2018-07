Eclipse lunar mais longo do século acontece nesta sexta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O eclipse lunar total mais longo do século 21 tingirá de vermelho a Lua nesta sexta-feira (27). Ao mesmo tempo, Marte estará em seu ponto mais próximo à Terra em 15 anos e especialmente brilhante.

Em quase metade do mundo, a Lua estará parcial ou totalmente na sombra da Terra das 14h14 às 20h28.

O período de eclipse completo (a totalidade) vai das 16h30 às 18h13 no Brasil.

"Devemos ver uma tonalidade vermelha acobreada na Lua, com Marte logo ao lado, muito brilhante e com leve tom alaranjado", diz Pascal Descamps, do Observatório de Paris.

Um eclipse lunar total ocorre quando a Terra bloqueia a luz solar que incide sobre a Lua.