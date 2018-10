Economia brasileira avança 0,47% em agosto, aponta Banco Central

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em agosto, a economia brasileira teve um crescimento de 0,47% em relação a julho, informou o Banco Central nesta quarta-feira (17).

O cálculo do banco é feito por meio do indicador IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), e os dados são dessazonalizados, descontando-se, assim, os efeitos típicos dos meses para possibilitar a comparação.

O resultado ficou acima da expectativa em pesquisa da agência de notícias Reuters de alta de 0,25%. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o avanço foi de 2,5%.

Os desempenhos dos setores de comércio e serviço, divulgados pelo IBGE na semana passada e nesta terça (16), superaram a expectativa dos economistas, embora os crescimentos ainda não sejam vistos como retomada.

Após queda no mês de julho, o volume do setor de serviços do Brasil apresentou alta de 1,2% em agosto, informou o IBGE nesta terça-feira (16). Foi o melhor desempenho do setor para este mês desde 2011.

Já as vendas no varejo subiram 1,3%, em agosto, na comparação com o mês anterior e interromperam sequência de três meses de perdas, de acordo com os dados informados nesta quinta-feira (11) pelo IBGE.

O resultado do comércio ficou bem acima da expectativa em pesquisa da Reuters com especialistas de alta de 0,3% e representou a melhor leitura para o mês de agosto desde 2014 (1,7%), além de ser a melhor taxa do ano.