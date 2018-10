Economia está bem posicionada para resistir a choques, diz presidente do BC

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta quinta-feira (11) que o Brasil está bem posicionado para resistir a choques em sua economia, citando um robusto balanço de pagamentos, regime de câmbio flutuante, nível adequado de reservas, inflação em níveis baixos e expectativas de inflação bem ancoradas.

Em apontamentos sobre sua participação no encontro do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Bali, na Indonésia, ele também chamou atenção para o fato de a fatia dos investidores estrangeiros na dívida mobiliária interna responder por cerca de 12% do total, abaixo da média de 22,7% de economias emergentes no G20, segundo o FMI.

Segundo Ilan, esse seria outro colchão da economia brasileira, somando-se às reservas internacionais que excedem US$ 380 bilhões de dólares, cerca de 20% do Produto Interno Bruto (PIB).