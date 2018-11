Economista do PT não consegue se eleger deputado federal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos principais economistas ligados ao PT, Marcio Pochmann não conseguiu se eleger para deputado federal por São Paulo pelo partido.

Com 98,28% das urnas apuradas, ele registrava 52.884 votos e figurava como o 13º candidato mais votado pelo partido no estado. O PT deve ser o segundo partido com mais representantes na bancada paulista (2.031.737 votos), ficando com oito das 70 cadeiras disponíveis na Câmara.

A maior fatia da bancada paulista na Câmara deve ficar com o PSL, que conseguiu 4.340.058 votos e deve mandar nove deputados para Brasília.