Ed Sheeran dá pistas de que se casou com a namorada Cherry Seaborn

Da redação



O cantor Ed Sheeran surpreendeu os fãs em entrevista publicada pela Access na última segunda-feira (27). Quando questionado sobre os detalhes de um futuro casamento, Sheeran mostrou uma aliança no dedo. Em seguida, o repórter parabenizou o cantor, que ficou noivo no final de 2017. Por fim, ele acrescentou que prefere não expor sua vida pessoal tão amplamente com o público. Ed Sheeran e Cherry Seaborn começaram a namorar em 2015, mas se conheceram na escola aos 11 anos de idade.

Três morreram



‘The Rock’ homenageia vítimas de acidente provocado por youtuber

O ator Dwayne Johnson prestou uma homenagem a uma fã que morreu em um acidente de carro provocado pelo youtuber McSkillet, na Califórnia (EUA). Aileen Pizarro, 43 anos, e a filha Aryana, de 12, perderam a vida quando o carro delas foi atingido pelo do youtuber, que dirigia na contramão a 160 km/h. McSkillet também morreu. Um dos filhos de Aileen escreveu para Dwayne no Twitter revelando que a mãe era grande fã do ator (à direita na foto). “Estou tentando fazer com que ele faça um vídeo dizendo o nome dela para o funeral. Se você puder retuitar a porcaria disso para ele ver significaria muito. Obrigado!”, pediu o rapaz. O ator gravou um vídeo com mensagens de condolências, citou Aileen e Aryana nominalmente e postou o vídeo no Twitter. “Sinto muito por sua perda. Seja forte”, disse. A atitude do ator foi muito elogiada. “É o mínimo que eu poderia fazer”, comentou o ator.

Teve sucesso



Ex-BBB Kaysar, que vive em Curitiba, consegue trazer a família para o Brasil

O ex-BBB Kaysar Dadour, que vive em Curitiba, anunciou no Instagram nesta segunda (27) a vinda dos seus pais para o Brasil. Ele publicou uma foto com a chave do apartamento em que seus pais, juntamente com ele, irão morar assim que chegarem por aqui. Aparentemente, já está tudo certo para a vinda, e a nós, só resta aguardar e conhecer melhor todos eles. “Apartamento ja tá alugado para a chegada da minha linda familia, morrendo de saudades, logo logo estamos juntos! Obrigado pelo apoio de todo mundo que estão sempre comigo! Te amo! Hoje vai ser melhor dia NO mundo”, escreveu o sírio na legenda da imagem. Kaysar chegou ao Brasil como refugiado sírio, em 2014. Ele deixou para trás os pais e a irmã, que ainda estão sofrendo com a guerra civil que assola o país. Kaysar ficou em segundo lugar no “BBB 18”, ganhou R$ 150 mil de prêmio e dois carros 0 km. Ainda assim, ele vinha encontrando dificuldades para trazer a família para o Brasil.

Cinema

Alec Baldwin será Thomas Wayne no filme de origem do Coringa

O veterano ator Alec Baldwin foi contratado para fazer o papel de Thomas Wayne, pai do Batman, no filme de origem do Coringa que será dirigido por Todd Phillips. Ele se junta a um estrelado elenco que vai contar também com Joaquin Phoenix, que será o arqui-inimigo do Homem-Morcego, Robert De Niro e Zazie Beetz. Nos quadrinhos, Thomas Wayne é assassinado com a esposa Martha em um beco pelo ladrão Joe Chill, evento que traumatiza Bruce Wayne e dá o pontapé para ele se tornar o Batman. Já no filme de Phillips, que não vai seguir a história oficial dos quadrinhos, Thomas Wayne será como uma paródia do empresário e atual presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

Níver do dia

Alessandra Negrini

atriz brasileira

48 anos